Rakitic su Messi | “Ho un trofeo che lui non vincerà mai”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nel corso di un’intervista rilasciata a LaLiga Tv, Ivan, ex blaugrana e adesso centrocampista del Siviglia, ha raccontato un aneddoto divertente su Lionel, con cui ha condiviso tanti successi con la maglia del Barcellona: “Una volta gli dissi: ‘Hai vinto tutto, hai segnato tanti gol. Ma io ho vinto unche non avrai mai, l’Europa League’, ricorda tra le risate il centrocampista del Siviglia. Foto: twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

