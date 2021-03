Quel pasticciaccio del processo penale digitale (Di giovedì 4 marzo 2021) (foto: Getty Images)Quando, il 9 marzo 2020, l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia restrizioni in tutta Italia per fermare l’esplosione di casi di coronavirus, anche la macchina della giustizia deve pensare a un piano B. La strada è una: digitalizzare. Se la giustizia civile, dopo una decina d’anni di attività del portale per il processo civile telematico (Pct), arriva all’appuntamento avendo già tolto le rotelle alla bicicletta, Quella penale, invece, deve tuffarsi nella piscina dei grandi senza aver mai preso lezioni di nuoto. È così che nasce il portale per il deposito degli atti penali (Pdp), che a tendere deve diventare, per il ministero della Giustizia, il canale principe per gli avvocati. Il decreto legge Ristori impone che memorie, documenti, richieste e istanze previsti dall’articolo 415-bis del codice di ... Leggi su wired (Di giovedì 4 marzo 2021) (foto: Getty Images)Quando, il 9 marzo 2020, l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia restrizioni in tutta Italia per fermare l’esplosione di casi di coronavirus, anche la macchina della giustizia deve pensare a un piano B. La strada è una: digitalizzare. Se la giustizia civile, dopo una decina d’anni di attività del portale per ilcivile telematico (Pct), arriva all’appuntamento avendo già tolto le rotelle alla bicicletta,la, invece, deve tuffarsi nella piscina dei grandi senza aver mai preso lezioni di nuoto. È così che nasce il portale per il deposito degli atti penali (Pdp), che a tendere deve diventare, per il ministero della Giustizia, il canale principe per gli avvocati. Il decreto legge Ristori impone che memorie, documenti, richieste e istanze previsti dall’articolo 415-bis del codice di ...

