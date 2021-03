Presentati i Redmi Note 10 | Pro e Pro Max | specifiche tecniche e prezzi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sono ufficiali i nuovi10, che a breve arriveranno anche in Europa (per adesso sono stati lanciati solo sul mercato indiano). Il modello base include uno schermo Super AMOLED FullHD+ da 6.43 pollici ed è mosso dal processore Snapdragon 678, con configurazioni 4/64 GB e 6/128 GB (espandibili tramite microSD fino a 512GB). Presenti le connettività 4G/LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, GPS con GLONASS e Beidou, USB-C. La batteria ha una capacità di 5000mAh, compatibile con la ricarica rapida a 33W (cablata). Non mancano il jack per le cuffie da 3.5mm, un sensore IrDA, lo speaker stereo e il lettore di impronte digitali laterale. La fotocamera vanta quattro sensori, di cui il principale da 48MP, l’ultra-grandangolare da 8MP, il macro da 2MP e quello di profondità da 2MP. La fotocamera frontale presenta un unico sensore da 13MP. Il ...

