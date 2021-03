Positivo collaboratore di Vincenzo Napoli, il Sindaco si mette in quarantena (Di giovedì 4 marzo 2021) Uno stretto collaboratore del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è risultato Positivo al Covid. In seguito all’accaduto il primo cittadino si sottoporrà alla quarantena volontaria fino ad inizio settimana prossima insieme al capo staff ed ai suoi più stretti collaboratori che si sottoporranno poi a tampone. Intanto – fanno sapere in una nota del Comune – il secondo piano di Palazzo di Città sarà santificato. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 4 marzo 2021) Uno strettodeldi Salernoè risultatoal Covid. In seguito all’accaduto il primo cittadino si sottoporrà allavolontaria fino ad inizio settimana prossima insieme al capo staff ed ai suoi più stretti collaboratori che si sottoporranno poi a tampone. Intanto – fanno sapere in una nota del Comune – il secondo piano di Palazzo di Città sarà santificato. Consiglia

