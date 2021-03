Osimhen, Petagna e Lozano: il punto sui loro rientri in campo (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Napoli di mister Gennaro Gattuso non sta trascorrendo giorni positivi, tra infortunati e prestazioni alquanto deludenti. Per giunta la prossima settimana sarà davvero ardua: infatti, gli azzurri saranno impegnati in tre scontri diretti consecutivi (e tutti in trasferta) che varranno la conquista della zona Champions League. Si inizierà il prossimo 14 marzo allo stadio San Siro contro il Milan, successivamente il 17 all’Allianz Stadium contro la Juventus (recupero del girone di andata rinviato per casi Covid) e si concluderà il 21 marzo all’Olimpico contro la Roma. Stando alle ultime notizie riportate nell’edizione giornaliera di ‘Repubblica’, per quanto riguarda l’infermeria ci sarebbe ottimismo circa il rientro in campo di Victor Osimhen e Hirving Lozano, mentre c’è ancora da aspettare per Andrea Petagna. Quello ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Napoli di mister Gennaro Gattuso non sta trascorrendo giorni positivi, tra infortunati e prestazioni alquanto deludenti. Per giunta la prossima settimana sarà davvero ardua: infatti, gli azzurri saranno impegnati in tre scontri diretti consecutivi (e tutti in trasferta) che varranno la conquista della zona Champions League. Si inizierà il prossimo 14 marzo allo stadio San Siro contro il Milan, successivamente il 17 all’Allianz Stadium contro la Juventus (recupero del girone di andata rinviato per casi Covid) e si concluderà il 21 marzo all’Olimpico contro la Roma. Stando alle ultime notizie riportate nell’edizione giornaliera di ‘Repubblica’, per quanto riguarda l’infermeria ci sarebbe ottimismo circa il rientro indi Victore Hirving, mentre c’è ancora da aspettare per Andrea. Quello ...

pabla77 : Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale. Lozano terapie e lavoro personalizzato in campo.… - sportface2016 : #Napoli, le news sugli infortunati #Osimhen, #Lozano e #Petagna dall'allenamento odierno - NCN_it : SSC #NAPOLI, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO: #OSIMHEN HA SVOLTO PARTE DEL LAVORO IN GRUPPO; TERAPIE PER #LOZANO E… - claudioruss : RT @SimoneGuadagnoo: #Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale. #Lozano terapie e lavoro personalizzato in campo.… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, il report da Castel Volturno. La situazione di Lozano, Osim… -