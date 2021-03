(Di giovedì 4 marzo 2021)ilpersone sono state arrestate.ilnella giornata di giovedì 4 marzo. Un blitz della Polizia di Stato nella Piana di Gioia Tauro ha portato al fermo di alcuni individui accusati di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e intestazione fittizia di beni. Nel blitz sono state eseguite perquisizioni ed effettuati sequestri di diversi beni. In manette sono finiti datori di lavoro, caporali e faccendieri. L’ha riguardato anche la città di Caserta. L’indagine L’indagine, come riferito dagli inquirenti, è ...

poliziadistato : Operazione contro il capolarato in corso a Reggio Calabria, 9 arresti da parte di #Squadramobile e commissariato di… - carlosibilia : Le mani della #mafia sulle #scommesse online: 336 indagati e sequestri di beni per 80 milioni da parte di 150 uomin… - RobMacCready : RT @CesareSacchetti: Le bare portate dai camion militari sono state un'operazione di terrorismo psicologico contro gli italiani. Figliuolo… - Zampaglion : RT @CesareSacchetti: Le bare portate dai camion militari sono state un'operazione di terrorismo psicologico contro gli italiani. Figliuolo… - news_mondo_h24 : Operazione contro il caporalato, nove arresti a Reggio Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione contro

... la valorizzazione del benessere di chi lavora ele discriminazioni nel lavoro (in breve Cug)... Non si tratta di un'straordinaria ma della realizzazione di politiche di continuità, ......grande Nino Andreatta (1928 - 2007) salvarono l'Italia privatizzando a più non posso (l', ... reagiva con forza, con orgoglio, tenendo il punto,chi gli chiedeva, in sostanza, di ...Il 2021 parte nel migliore dei modi per il mondo automobilistico. E' finalmente conclusa la fusione tra FCA e PSA (due sigle destinate a sparire) a beneficio di un macro gruppo che, come sappiamo, pre ...Il piano della task force militare potrebbe prevedere il vaccino porta a porta. Il generale Luciano Portolano, comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi), è pronto a gestire i milita ...