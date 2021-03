Milano | sorpresi con oltre 5 chili di eroina | tre arresti

(Di giovedì 4 marzo 2021), 4 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato atre cittadini albanesi, due uomini ed una donna, trovati in possesso didi, mezzo chilo di cocaina e 20mila euro in contanti. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno controllato un'auto con a bordo due persone, al cui interno è stato trovato un chilo di. Nell'abitazione da cui erano stati visti uscire, abitata da un loro connazionale, sono stati inrinvenutidi, circa mezzo chilo di cocaina e la somma di circa 20milaeuro in contati, bilancini di precisione, 8di sostanze da taglio, materiale per confezionamento e svariati telefoni cellulari.

MIBrutus : Ferrante scoperta la congiura anticipò le mosse dei baroni e con i suoi alleati Firenze e Milano li punì pesanteme… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano sorpresi

Il Tempo

... e il 67enne Paolo Cambedda, dopo averlinella mattinata di ieri a bordo di un'auto rubata in via Pinturicchio, in zona Città Studi a. Secondo quanto è stato accertato dagli agenti, ...Gli agenti della Squadra Mobile diretti da Marco Calì li hannoa bordo di un Suv Nissan Qashqai rubato. In una borsa avevano una pistola calibro 38 modificata, munizioni, false pettorine ...Le dimissioni a sorpresa di Nicola Zingaretti dalla carica di segreatario nazionale del Partito Democratico , finiscono per stravolgere anche ...MILANO – Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto l’ex vice del Milan durante la gestione di Arrigo Sacchi e preparatore dei portieri Pietro Carmignani. Ecco le sue parole sul Donnarumma e sul Milan ...