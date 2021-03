Meteo, torna il freddo: temperature in diminuzione nel weekend (Di giovedì 4 marzo 2021) Grande dietrofront della primavera durante il weekend. Il Meteo della penisola, infatti, vedrà un ritorno del freddo con temperature in forte diminuzione. Si avvicina il weekend dell rivoluzione Meteo, con il freddo che tornerà a prendere d’assalto l’Italia. Infatti dopo aver assistito a due settimane dalle temperature a dir poco primaverili, la penisola si avvia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Grande dietrofront della primavera durante il. Ildella penisola, infatti, vedrà un ritorno delconin forte. Si avvicina ildell rivoluzione, con ilche tornerà a prendere d’assalto l’Italia. Infatti dopo aver assistito a due settimane dallea dir poco primaverili, la penisola si avvia L'articolo proviene da Inews.it.

agronotizie : Il meteo di AgroNotizie: Previsioni meteo per i prossimi giorni: venerdì torna la pioggia, temperature in netta fle… - Mafara72 : RT @CentroMeteoITA: #METEO #ROMA - Ultimi istanti di STABILITA', torna il #MALTEMPO nella Capitale; ecco le previsioni - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Ultimi istanti di STABILITA', torna il #MALTEMPO nella Capitale; ecco le previsioni - fordeborah5 : RT @meteoredit: Nel fine settimana stop al tempo stabile: torna la pioggia. Ecco come seguire la situazione sul sito Meteored Italia! ??????… - CentroMeteoITA : #METEO - ATTACCO PERTURBATO verso l'#ITALIA, torna il #MALTEMPO con PIOGGE e #NEVICATE -