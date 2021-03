Marina militare, primo appontaggio di un F35 Usa sulla portaerei Cavour. Quattro settimane di prove nell’oceano Atlantico (Di giovedì 4 marzo 2021) Partita il 28 febbraio dalla base della Seconda Flotta della US Navy a Norfolk, la portaerei Cavour ha iniziato la fase calda della campagna “Ready for Operations”: Il primo appontaggio di un velivolo F-35B degli US Marines sul ponte della nave della Marina militare, “rappresenta un passaggio fondamentale – sottolineano alla Forza armata – nel lungo e complesso processo di certificazione all’impiego dei nuovi velivoli”. Il completamento della fase delle prove in mare, che si protrarranno in Oceano Atlantico per circa Quattro settimane, permetterà all’ammiraglia della Squadra navale di testare il ponte di volo e verificare gli impatti con il velivolo di quinta generazione nei momenti topici di decollo e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Partita il 28 febbraio dalla base della Seconda Flotta della US Navy a Norfolk, laha iniziato la fase calda della campagna “Ready for Operations”: Ildi un velivolo F-35B degli US Marines sul ponte della nave della, “rappresenta un passaggio fondamentale – sottolineano alla Forza armata – nel lungo e complesso processo di certificazione all’impiego dei nuovi velivoli”. Il completamento della fase dellein mare, che si protrarranno in Oceanoper circa, permetterà all’ammiraglia della Squadra navale di testare il ponte di volo e verificare gli impatti con il velivolo di quinta generazione nei momenti topici di decollo e ...

