Marche, al via il progetto “Intelligence 5.0” di Biesse Group (Di giovedì 4 marzo 2021) ANCONA – “Un progetto che rappresenta la massima espressione della reale collaborazione tra pubblica amministrazione e mondo produttivo. Una necessità per rilanciare le opportunità economiche sul territorio che, come Giunta regionale, vogliamo mettere a sistema attraverso la proposta di legge per favorire gli investimenti e i reinsediamenti industriali. Il testo, già presentato in Consiglio regionale la settimana scorsa, va nella stessa direzione di questa iniziativa, favorendo un punto di incontro tra investitori, filiere produttive e università”. Lo ha affermato il vicepresidente Mirco Carloni, assessore alla Attività produttive, intervenendo, a Pesaro, alla presentazione del nuovo progetto “Intelligence 5.0” della Biesse Group, multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo, quotata alla Borsa di Milano. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ANCONA – “Un progetto che rappresenta la massima espressione della reale collaborazione tra pubblica amministrazione e mondo produttivo. Una necessità per rilanciare le opportunità economiche sul territorio che, come Giunta regionale, vogliamo mettere a sistema attraverso la proposta di legge per favorire gli investimenti e i reinsediamenti industriali. Il testo, già presentato in Consiglio regionale la settimana scorsa, va nella stessa direzione di questa iniziativa, favorendo un punto di incontro tra investitori, filiere produttive e università”. Lo ha affermato il vicepresidente Mirco Carloni, assessore alla Attività produttive, intervenendo, a Pesaro, alla presentazione del nuovo progetto “Intelligence 5.0” della Biesse Group, multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo, quotata alla Borsa di Milano.

PillaPaladini : RT @AngeloTani: Prove tecniche di regime!? “#Marche,la classe politica targata #Lega e #Fdi comincia a mostrare il suo vero volto: uscite… - simonettatomass : RT @AngeloTani: Prove tecniche di regime!? “#Marche,la classe politica targata #Lega e #Fdi comincia a mostrare il suo vero volto: uscite… - MilaSpicola : @marycan81 Solo per approfondire, se li legga, soprattutto il 2, che rimanda ad altri link di letteratura scientifi… - MiyakeEau : RT @AngeloTani: Prove tecniche di regime!? “#Marche,la classe politica targata #Lega e #Fdi comincia a mostrare il suo vero volto: uscite… - Fredericknapoli : Civitanova Marche, il Comune condannato per lo sgombero forzato di una donna rom: viveva in camper vicino alla scuo… -