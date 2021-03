LIVE Sci di fondo, Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: Norvegia e Russia in testa a metà gara, crollo Svezia (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Frida Karlsson prova a limitare i danni, ma il crollo prima di Sundling e poi, soprattutto, di Kalla è difficile da recuperare. 1’53” il ritardo della Svezia al km 12.5, un minuto e poco più dal podio. Impresa molto complessa. 13:50 Passaggio al km 12.5 con Sorina che perde 8?4 da Johaug, non forza troppo il ritmo. Dietro il duello è ormai chiaro tra USA e Germania, con Brennan e Fink entrambe a 46? dalla leader; quinta Roponen, a 42 anni, a 55 secondi. 13:47 Johaug prende sempre più metri, mentre Brennan prova a sua volta a salutare la compagnia per andare a prendersi il bronzo, con Pia Fink a reggere le sorti della Germania poco lontano. Più staccate tutte le altre. 13:46 Sorina riprende per qualche momento Johaug, che però in salita ha un altro passo. In ogni caso la ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:52 Frida Karlsson prova a limitare i danni, ma ilprima di Sundling e poi, soprattutto, di Kalla è difficile da recuperare. 1’53” il ritardo dellaal km 12.5, un minuto e poco più dal podio. Impresa molto complessa. 13:50 Passaggio al km 12.5 con Sorina che perde 8?4 da Johaug, non forza troppo il ritmo. Dietro il duello è ormai chiaro tra USA e Germania, con Brennan e Fink entrambe a 46? dalla leader; quinta Roponen, a 42 anni, a 55 secondi. 13:47 Johaug prende sempre più metri, mentre Brennan prova a sua volta a salutare la compagnia per andare a prendersi il bronzo, con Pia Fink a reggere le sorti della Germania poco lontano. Più staccate tutte le altre. 13:46 Sorina riprende per qualche momento Johaug, che però in salita ha un altro passo. In ogni caso la ...

