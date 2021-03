LIVE Atletica | Europei 2021 in DIRETTA | Tamberi ok ai 2 16

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.44 Al via la seconda batteria dei 3000 metri femminili: scende in pista la nostra Giulia Aprile. 19.43 Antonino Trio si è migliorato leggermente nella seconda serie: 7.48 la misura staccata, otto centimetri meglio del primo tentativo. Servirà ancora qualcosa in più al siciliano per provare a centrare la finale. 19.41 Purtroppo ha perso contatto dal gruppo di testa Ludovica Cavalli che ha chiuso la sua batteria in penultima posizione. Eliminata la classe 2000 italiana. 19.39 Grande salto per Gianmarcoai 2.16! In grande condizione il 28enne italiano che ha dato l’impressione di avere un certo margine. 19.37 Ancora non è entrato in gara Gianmarconel salto in alto. Il primo salto di Antonino Trio nel salto in lungo è di 7.40. Discreto il primo tentativo del ...