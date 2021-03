Le partite di Serie B della 27^ giornata: il Monza in cerca di riscatto (Di giovedì 4 marzo 2021) Un altro weekend DAZN è alle porte. Da sabato 6 a lunedì 8 marzo si giocherà la 27^ giornata di Serie B, con sette partite al sabato, due alla domenica e il terzo posticipo di lunedì. Riflettori accesi sul Monza, chiamato al riscatto dopo due pareggi consecutivi che rischiano di compromettere il percorso dei brianzoli allenati da Christian Brocchi. Quando mancano dodici turni al termine del campionato, i biancorossi stazionano in terza posizione, con la vetta occupata dall’Empoli distante cinque punti: nell’ultimo turno, Balotelli e compagni si sono visti superare anche dal Venezia, vittorioso per 2-1 contro la Reggiana. A seguire il calendario delle partite di Serie B su DAZN nel prossimo weekend, con gli orari e le date di ciascun incontro. Weekend DAZN, il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 marzo 2021) Un altro weekend DAZN è alle porte. Da sabato 6 a lunedì 8 marzo si giocherà la 27^diB, con setteal sabato, due alla domenica e il terzo posticipo di lunedì. Riflettori accesi sul, chiamato aldopo due pareggi consecutivi che rischiano di compromettere il percorso dei brianzoli allenati da Christian Brocchi. Quando mancano dodici turni al termine del campionato, i biancorossi stazionano in terza posizione, con la vetta occupata dall’Empoli distante cinque punti: nell’ultimo turno, Balotelli e compagni si sono visti superare anche dal Venezia, vittorioso per 2-1 contro la Reggiana. A seguire il calendario dellediB su DAZN nel prossimo weekend, con gli orari e le date di ciascun incontro. Weekend DAZN, il ...

