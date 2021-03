La conferma di Benotti | Fu l' ex commissario a chiedermi i presìdi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Chiara Giannini I legali dell'ex giornalista Rai indagato: "Ha detto tutto, centinaia di mail coi nomi" «Il punto centrale, sono ormai fatti noti, è che è stato l'exper l'emergenza Domenico Arcuri a chiedere a Mariole mascherine e lui si è attivato per trovarle e poi le ha trovate. Questo ha detto ai giudici. Ha raccontato tutto»: l'avvocato Giuseppe Ioppolo, insieme al collega Salvino Mondello legale del giornalista Rai in aspettativa ora al centro dell'inchiesta della Procura di Roma sulle commissioni percepite per la fornitura dei dispositivi di protezione, riporta il contenuto dell'interrogatorio di garanzia avvenuto ieri mattina davanti al gip del tribunale di Roma. Le indagini riguardano affidamenti per un valore di 1,25 miliardi di euro effettuati da Arcuri a favore di tre consorzi cinesi per l'acquisto di ...

Tra Benotti e Arcuri ci sono stati 1280 contatti telefonici tra gennaio e il 6 maggio del 2020, con scambi di telefonate e messaggi giornalieri nei mesi di febbraio, marzo ed aprile.