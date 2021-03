In Colombia hanno un grosso problema con gli ippopotami di Pablo Escobar (Di giovedì 4 marzo 2021) Alla fine degli anni Ottanta l’ex re dei narcos Pablo Escobar fece importare nel suo sterminato zoo personale in Colombia quattro ippopotami: tre femmine e un maschio. Dopo la morte del narcotrafficante nel 1993, molti animali ospitati all’Hacienda Napoles – il nome del celebre enorme ranch edificato a metà strada tra Bogotà e Medellín – tra cui giraffe, rinoceronti e animali esotici di ogni genere furono ricollocati in altre strutture; ma non gli ippopotami. I 4 esemplari vennero liberati nei pressi del rio Magdalena, a poca distanza da ciò che rimaneva dell’hacienda, poiché il loro trasporto avrebbe creato enormi problemi logistici, oltre a un ingente esborso economico per le autorità locali che se ne sarebbero dovute occupare. Qui l’ambiente si è dimostrato particolarmente favorevole e gli animali ... Leggi su wired (Di giovedì 4 marzo 2021) Alla fine degli anni Ottanta l’ex re dei narcosfece importare nel suo sterminato zoo personale inquattro: tre femmine e un maschio. Dopo la morte del narcotrafficante nel 1993, molti animali ospitati all’Hacienda Napoles – il nome del celebre enorme ranch edificato a metà strada tra Bogotà e Medellín – tra cui giraffe, rinoceronti e animali esotici di ogni genere furono ricollocati in altre strutture; ma non gli. I 4 esemplari vennero liberati nei pressi del rio Magdalena, a poca distanza da ciò che rimaneva dell’hacienda, poiché il loro trasporto avrebbe creato enormi problemi logistici, oltre a un ingente esborso economico per le autorità locali che se ne sarebbero dovute occupare. Qui l’ambiente si è dimostrato particolarmente favorevole e gli animali ...

wireditalia : Liberati all'inizio degli anni Novanta con la caduta del re dei narcos, che li importò illegalmente nel paese, gli… - tony_colombia : RT @f_burla: «Abbiamo perso il 30 per cento di quote dell'export, abbiamo lasciato per strada 400 miliardi di Pil, siamo passati da essere… - acf_italia : “’Abbiamo più paura della #fame che del #Covid’ è diventato un grido unanime in #AmericaLatina.” Hanno dichiarato i… - Andrs12942042 : RT @FIMLM_FR: Continua il lavoro sociale guidato dalla Dr.ssa @MLPiraquive in #Messico. Le famiglie della regione di Bajío, colpite dall'at… - tony_colombia : @VaneJuice Penso che questa sia solo la tua opinione.... visto che tutti i commentatori hanno parere differente....… -

Ultime Notizie dalla rete : Colombia hanno Scampato alla tragedia della Chapecoense sopravvive a un incidente in autobus con 21 vittime Quel giorno la squadra brasiliana stava andando in Colombia a giocarsi la finale della Copa ... Però, mi hanno detto che recupererò la mobilità a poco a poco. E ho uno squarcio sul ginocchio , ma solo ...

Nel 2020 oltre 331 attivisti sono stati uccisi per aver difeso indigeni, contadini e ambiente Anche se numerosi Stati hanno consentito il rilascio di prigionieri a causa della pandemia, secondo ... In Colombia , il numero di attacchi contro i difensori dei diritti umani è in crescita. Infatti, ...

Colombia, nel 2020 5.742 minori sfollati per violenze Agenzia ANSA Gli ippopotami di Pablo Escobar Nel luglio del 2014 la Bbc aveva lanciato l'allarme: "Pablo's Escobar hippos, a growing problem". Sette anni dopo il problema è diventato emergenza. Gli ippopotami di Escobar rischiano di invadere la ...

In Colombia hanno un grosso problema con gli ippopotami di Pablo Escobar Liberati all'inizio degli anni Novanta con la caduta di Escobar che li importò illegalmente nel paese, gli ippopotami hanno iniziato a riprodursi e la situazione è ormai fuori controllo ...

Quel giorno la squadra brasiliana stava andando ina giocarsi la finale della Copa ... Però, midetto che recupererò la mobilità a poco a poco. E ho uno squarcio sul ginocchio , ma solo ...Anche se numerosi Staticonsentito il rilascio di prigionieri a causa della pandemia, secondo ... In, il numero di attacchi contro i difensori dei diritti umani è in crescita. Infatti, ...Nel luglio del 2014 la Bbc aveva lanciato l'allarme: "Pablo's Escobar hippos, a growing problem". Sette anni dopo il problema è diventato emergenza. Gli ippopotami di Escobar rischiano di invadere la ...Liberati all'inizio degli anni Novanta con la caduta di Escobar che li importò illegalmente nel paese, gli ippopotami hanno iniziato a riprodursi e la situazione è ormai fuori controllo ...