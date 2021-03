Il pugno di Draghi. Bloccato l’export di vaccini in Australia (Di giovedì 4 marzo 2021) Mario Draghi lo aveva giusto giusto detto in occasione dell’ultimo Consiglio europeo, esattamente una settimana fa: le aziende farmaceutiche che non rispetteranno le scadenze per la consegna dei vaccini, non saranno scusate. E ne dovranno rispondere, in qualche modo. E quel modo è arrivato. L’Italia è il primo Paese dell’Ue a rifiutare l’export delle dosi di vaccini di AstraZeneca. Una grossa partita da 250 mila dosi, destinata all’Australia, non verrà spedita al governo di Camberra. La notizia, rivelata da Financial Times, è di quelle destinate a provocare degli scossoni. Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la decisione di bloccare l’esportazione della partita di vaccini della casa farmaceutica. Una mossa del governo Draghi è stata resa ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 marzo 2021) Mariolo aveva giusto giusto detto in occasione dell’ultimo Consiglio europeo, esattamente una settimana fa: le aziende farmaceutiche che non rispetteranno le scadenze per la consegna dei, non saranno scusate. E ne dovranno rispondere, in qualche modo. E quel modo è arrivato. L’Italia è il primo Paese dell’Ue a rifiutaredelle dosi didi AstraZeneca. Una grossa partita da 250 mila dosi, destinata all’, non verrà spedita al governo di Camberra. La notizia, rivelata da Financial Times, è di quelle destinate a provocare degli scossoni. Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la decisione di bloccare l’esportazione della partita didella casa farmaceutica. Una mossa del governoè stata resa ...

