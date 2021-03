Gaia “fuori di seno” sul palco dell’Ariston. Il top bianco scende giù e si vede tutto… Fan entusiati: «Stupenda» (Di giovedì 4 marzo 2021) . Pochi minuti fa, la vincitrice di Amici si è esibita a Sanremo. La cantante si è presentata sul palco con una sexy tutina bianca. Ma un movimento di troppo ha fatto intravedere qualcosa… E i social sono impazziti. La performance di Gaia – che partecipa per la prima volta al Festival – infiamma i fan. Il brano Cuore amaro conquista gli utenti, ma è l’outfit ad attirare l’attenzione. Durante un movimento sinuoso del corpo, il toppino bianco scende giù… Immediati i commenti dei follower: «È spuntato un capezzolo». E ancora: «Top birichino…». In ogni caso, i fan sono concordi: «Sei Stupenda». Il video, condiviso su Instagram, da Trash Italiano fa il giro del web. Neanche a dirlo, boom di like. Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 4 marzo 2021) . Pochi minuti fa, la vincitrice di Amici si è esibita a Sanremo. La cantante si è presentata sulcon una sexy tutina bianca. Ma un movimento di troppo ha fatto intrare qualcosa… E i social sono impazziti. La performance di– che partecipa per la prima volta al Festival – infiamma i fan. Il brano Cuore amaro conquista gli utenti, ma è l’outfit ad attirare l’attenzione. Durante un movimento sinuoso del corpo, il toppinogiù… Immediati i commenti dei follower: «È spuntato un capezzolo». E ancora: «Top birichino…». In ogni caso, i fan sono concordi: «Sei». Il video, condiviso su Instagram, da Trash Italiano fa il giro del web. Neanche a dirlo, boom di like.

