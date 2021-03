Francesca Michielin e Fedez | “Chiamami per nome” al primo posto delle classifiche

(Di giovedì 4 marzo 2021) A poco più di 24 ore dalla pubblicazione su tutte le piattaforme di streaming, in radio e su YouTube,per, il nuovo singolo diin gara alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni ha già raggiunto importanti risultati. La canzone è attualmente aldei brani più ascoltati su Spotify Italia, iTunes Italia, Apple Music e anche su Amazon Music. Il video, che è stato girato in alcuni dei teatri più iconici di Milano, èin tendenza su YouTube e ha già superato 1.5 milioni di visualizzazioni. La stessa cifra di views è stata raggiunta anche dalla clip della performance sul palco del Teatro Ariston, durante la prima serata del 71° Festival di Sanremo, che da due giorni ricopre ...

francescacheeks : Tra poco sul palco dell’Ariston Francesca Michielin e @Fedez con #ChiamamiPerNome. #Sanremo2021 @SanremoRai - francescacheeks : Ora su @repubblica la seconda #BreakFEAT della settimana sanremese. Questa volta Francesca insieme a Colapesce e Di… - RaiRadio2 : «Senza pubblico sembrava una grande prova generale. » @francescacheeks e @Fedez nel backstage di #RaiRadio2 dopo l… - PlayTheSilence_ : RT @OneArtist5: ??PRIMI RISULTATI #Sanremo2021: FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ TRA I CONCORRENTI DELLA PRIMA SERATA SONO I PIÙ ASCOLTATI, IRAMA… - Hotfuss94 : Francesca Michielin patrimonio dell'umanità ?? -

Questa la tracklist di " SANREMO 2021 " : CD 1 CHIAMAMI PER NOMEFedez , 2. AMARE La Rappresentante di Lista , 3. ZITTI E BUONI Måneskin , 4. VOCE Madame , 5. MUSICA ...Fedez , in gara a Sanremo 2021 con, ha voluto regalare al pubblico la parte più vera e sensibile della sua persona. Intervistato dal Corriere della Sera il rapper ha svelato per quale motivo è scoppiato a piangere ...Fedez ha dichiarato di stare vivendo un periodo in cui è particolarmente sensibileA nessuno è sfuggita l'emozionatissima performance di Fedez al fianco di Francesca Michielin sul palco dell'Ariston. I ...Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma Francesca Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale ...