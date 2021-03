FC Emmen-Sparta Rotterdam venerdì | ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 4 marzo 2021) Contrariamente a tutte le aspettative, l’è riuscito a battere l’Utrecht in trasferta sabato pomeriggio, ma la squadra di Dick Lukkien si è meritata i tre punti con una gara volitiva e attenta. E’ stata la seconda vittoria di fila e questo ha aperto nuove prospettive per un club prima dato per spacciato. Il sedicesimo InfoBetting: Scommesse Sportive e