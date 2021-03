Fasma, il microfono non funziona: imbarazzo al Festival, Fasma interrompe l’esibizione e Amadeus lancia la pubblicità (Di giovedì 4 marzo 2021) Non è valsa la presenza sul palco di un grande della musica come Nesli e nulla ha potuto nemmeno la canzone, un colosso del panorama musicale come La Fine. Sembra non trovare pace sul palco dell’Ariston il big in gara Fasma: dopo aver dimenticato le parole della sua canzone, forse per l’emozione, nel corso della sua prima esibizione, arrivano questa sera per lui problemi con il microfono. Problemi con il microfono per Fasma Arriva il primo problema “tecnico” per Fasma, il big in gara a Sanremo che questa sera ha dovuto fare i conti con un “nuovo” intoppo che macchia la sua esibizione più di quanto non lo stia macchiando il suo auto-tune, che non sta collezionando consensi sui social. Amadeus lancia la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Non è valsa la presenza sul palco di un grande della musica come Nesli e nulla ha potuto nemmeno la canzone, un colosso del panorama musicale come La Fine. Sembra non trovare pace sul palco dell’Ariston il big in gara: dopo aver dimenticato le parole della sua canzone, forse per l’emozione, nel corso della sua prima esibizione, arrivano questa sera per lui problemi con il. Problemi con ilperArriva il primo problema “tecnico” per, il big in gara a Sanremo che questa sera ha dovuto fare i conti con un “nuovo” intoppo che macchia la sua esibizione più di quanto non lo stia macchiando il suo auto-tune, che non sta collezionando consensi sui social.la ...

