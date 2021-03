Doppio Sanchez, l’Inter non si ferma: 2-1 a Parma, più 6 sul Milan (Di giovedì 4 marzo 2021) Al Tardini si sfidano Parma e Inter, gara che chiude questo turno infrasettimanale valido per la 25a giornata di Serie A. Parte subito forte la squadra di Conte con un tiro cross di Hakimi dopo 2?, ma non c’è nessuno pronto a ribattere in rete sulla respinta di Sepe. Al 6? ci prova Kucka, ma la difesa dell’Inter si oppone alla conclusione, sugli sviluppi dell’azione c’è un controllo VAR su un possibile rigore per fallo su Man che non viene assegnato. Al quarto d’ora grande chance per Kurtic di testa sul traversone di Hernani, Handanovic risponde presente con un intervento tutt’altro che facile. I nerazzurri si rendono pericolosi alla mezz’ora con Eriksen e due minuti più tardi sugli sviluppi di un calcio di punzione doppia chance per Skriniar e Perisic. Anche Lukaku impegna Sepe al 40?. Resiste lo 0-0 dopo un bel primo tempo al Tardini. Non ce la fa ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Al Tardini si sfidanoe Inter, gara che chiude questo turno infrasettimanale valido per la 25a giornata di Serie A. Parte subito forte la squadra di Conte con un tiro cross di Hakimi dopo 2?, ma non c’è nessuno pronto a ribattere in rete sulla respinta di Sepe. Al 6? ci prova Kucka, ma la difesa delsi oppone alla conclusione, sugli sviluppi dell’azione c’è un controllo VAR su un possibile rigore per fallo su Man che non viene assegnato. Al quarto d’ora grande chance per Kurtic di testa sul traversone di Hernani, Handanovic risponde presente con un intervento tutt’altro che facile. I nerazzurri si rendono pericolosi alla mezz’ora con Eriksen e due minuti più tardi sugli sviluppi di un calcio di punzione doppia chance per Skriniar e Perisic. Anche Lukaku impegna Sepe al 40?. Resiste lo 0-0 dopo un bel primo tempo al Tardini. Non ce la fa ...

