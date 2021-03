Covid: zona arancione rinforazata, le regole (Di giovedì 4 marzo 2021) Covid: ecco cosa succede quando una zona diventa “arancione scuro”. Tutte le regole da seguire, cosa si potrà fare e cosa no. La «fascia arancione rafforzata» contiene alcuni divieti ulteriori rispetto alla semplice fascia «arancione». Restrizioni decise in quelle aree dove risulta alta la circolazione del virus, anche a causa della presenza delle varianti, ma per le quali non è ritenuto necessario istituire la zona rossa. Bar e ristoranti I ristoranti sono chiusi tutto il giorno. È consentita la consegna a domicilio. Per i bar l’asporto è consentito soltanto fino alle 18 o fino alle 22 (a seconda delle ordinanze locali). Covid e scuole In zona arancione sono aperte le scuole elementari e le medie, le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021): ecco cosa succede quando unadiventa “scuro”. Tutte leda seguire, cosa si potrà fare e cosa no. La «fasciarafforzata» contiene alcuni divieti ulteriori rispetto alla semplice fascia «». Restrizioni decise in quelle aree dove risulta alta la circolazione del virus, anche a causa della presenza delle varianti, ma per le quali non è ritenuto necessario istituire larossa. Bar e ristoranti I ristoranti sono chiusi tutto il giorno. È consentita la consegna a domicilio. Per i bar l’asporto è consentito soltanto fino alle 18 o fino alle 22 (a seconda delle ordinanze locali).e scuole Insono aperte le scuole elementari e le medie, le ...

