Covid, l'Oms studia nomi per le varianti che non stigmatizzino popoli (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – 20H/501Y.V2. VOC 202012/02. B.1.351. Questi gli strani nomi che gli scienziati hanno proposto al mondo intero per le varianti del Sars-Cov2. Il problema con nomi di questo tipo, è che basta spostare o perdere un unico punto perché facciano riferimento a un tipo completamente diverso di virus. Allora come occorre comunicare queste varianti ora che preoccupano sempre più popolazioni di diversi Paesi nel mondo? E ancor di più, come comunicarle senza stigmatizzare persone o luoghi che ne sono associati? Le denominazioni numeriche per l'opinione pubblica non sembrano funzionare, "la sfida è trovare nomi distinti che informino e che non implichino riferimenti geografici, rimanendo in qualche modo pronunciabili e memorabili", commenta Emma Hodcroft, epidemiologa molecolare dell'Università di Berna in Svizzera. "Sembra piuttosto semplice- aggiunge- ma in realtà non lo è".

