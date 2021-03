Covid | Breton | ‘capacità produzione vaccini in Ue 2-3 mld entro fine 2020'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Aanno la capacità didiin Europa sarà tra 2 e 3 miliardi di dosi l'anno contro 2-2,2 mld negli Stati Uniti. Alladi quest'anno l'Unione Europa sarà il primo continente per ladial mondo. Gli altri paesi non sono al passo: la Russia è in grande difficoltà nellae la Cina è ancora molto indietro. Quindi tra Ue e Usa si potranno contare su 5 miliardi di dosi per noi ma anche per tutto il mondo". Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierryal termine dell'incontro al Mise con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "Usciremo da questa crisi ne sono convinto. Riusciremo la campagna vaccinale che è indispensabile" per far ...