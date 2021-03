Corrotti: a Roma 117 impianti metro inaccessibili a disabili (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – “Sono fuori dal mondo e contro ogni politica di inclusione sociale i dati forniti dai tecnici Atac in commissione Trasparenza al Comune di Roma: nelle metro, ad oggi, sono ben 117 gli impianti inaccessibili ai disabili, chiusi per infiltrazioni d’acqua, per guasti tecnici o perche’ non rispettano le norme anti-Covid.” “Numeri inaccettabili per una Capitale che si vanno a sommare ai molteplici disservizi con i quali i Romani devono fare quotidianamente i conti.” “E’ quanto mai urgente l’abbattimento delle barriere per migliorare la vita di una categoria di persone che non merita di non poter nemmeno accedere ai mezzi di trasporto pubblico. I trasporti, cosi’ come sono proposti, non sono democratici perche’ i disabili ne sono estromessi con ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021)– “Sono fuori dal mondo e contro ogni politica di inclusione sociale i dati forniti dai tecnici Atac in commissione Trasparenza al Comune di: nelle, ad oggi, sono ben 117 gliai, chiusi per infiltrazioni d’acqua, per guasti tecnici o perche’ non rispettano le norme anti-Covid.” “Numeri inaccettabili per una Capitale che si vanno a sommare ai molteplici disservizi con i quali ini devono fare quotidianamente i conti.” “E’ quanto mai urgente l’abbattimento delle barriere per migliorare la vita di una categoria di persone che non merita di non poter nemmeno accedere ai mezzi di trasporto pubblico. I trasporti, cosi’ come sono proposti, non sono democratici perche’ ine sono estromessi con ...

