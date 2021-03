Condomìni sicuri | a Sicurcond Srl terza Certificazione Qualità Iso

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 4 marzo 2021)srl implementa un preciso progetto di sviluppo strategico attraverso l’Ecobonus 110%. La misura per l’efficientamento energetico degli edifici è prevista nel Decreto Rilancio. Il giro di affari complessivo stimato è superiore ai 100 miliardi di euro. Programma operativo – Pianificato e realizzato da Stefano Masullo (senior advisor), Alfredo Iorio (project manager), Giuseppe Giudice (responsabile commerciale). Il 29 dicembre 2019consegue laUNI EN ISO 9001:2015 per i Sistemi di Gestione per la. Il 31 dicembre 2019 sono state conseguite le Certificazioni UNI ISO 45001:2018 per Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro eEN ISO 14001:2015 per il Sistema di Gestione Ambientale. L’attestazione UNI EN ISO 9001:2015 per i Sistemi di ...