Che Dio ci aiuti 6 stasera non va in onda: perché, il motivo

perché stasera, 4 marzo 2021, Che Dio ci aiuti 6 non va in onda? La risposta è semplice: su Rai 1 c'è il Festival di Sanremo 2021. Per dare spazio alla kermesse canora, giunta alla terza serata, l'ultima puntata della fiction con Suor Angela (Elena Sofia Ricci) andrà in onda venerdì 11 marzo 2021 alle ore 21,25. Un cambio di programmazione ampiamente previsto dalla Rai vista l'importanza del Festival in termini di ascolti e pubblicità. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 TRASMESSA Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 TRASMESSA Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021 TRASMESSA Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021 TRASMESSA Quinta puntata: giovedì 28

