Benzema | «Ero felice di giocare con CR7 ma dovevo adattarmi»

(Di giovedì 4 marzo 2021) Karimracconta il suo periodo al Real Madrid dopo il passaggio di Ronaldo alla Juventus: ecco le dichiarazioni del francese Karim, intervistato da Icon magazine di El Pais, ha parlato dell'addio di Cristiano Ronaldo. ADDIO CR7 – «L'addio di Cristiano mi ha permesso di svolgere un ruolo diverso. Lui segnava 50 gol ogni anno e ioal gioco. Ma è uno dei migliori al mondo ed erodial suo fianco». ZIDANE – «È come un fratello maggiore per me, mi dà sempre consigli». IDOLI – «Nel calcio Ronaldo il Fenomeno. E ammiro Tyson: entrambi veniamo dal basso e piano piano siamo risaliti. Non abbiamo mai avuto la vita facile e non ci hanno mai regalato niente».