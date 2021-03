Asili aperti in Piemonte. Cirio: “Al lavoro per evitare chiusure” (Di giovedì 4 marzo 2021) Gli Asili in Piemonte potrebbero rimanere aperti. Mentre per le scuole medie e superiori del Piemonte è già decisa la didattica a distanza a partire da lunedì, resta da sciogliere il nodo di primarie e Asili. La decisione arriverà domani e sarà influenzata dai dati di questi giorni e protrà variare da area ad area. Asili aperti in Piemonte. Si decide venerdì Il governatore Alberto Cirio, però, fa sapere che l’obiettivo è cercare di tenere aperto il più possibile e soprattutto la fascia di età dei bambini sotto i sei anni, che richiederebbero anche una costante presenza del genitore a casa. “Siamo molto attenti alla fascia da zero a sei anni, stiamo raccogliendo i dati da produrre al ministero della Salute perché almeno ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 4 marzo 2021) Gliinpotrebbero rimanere. Mentre per le scuole medie e superiori delè già decisa la didattica a distanza a partire da lunedì, resta da sciogliere il nodo di primarie e. La decisione arriverà domani e sarà influenzata dai dati di questi giorni e protrà variare da area ad area.in. Si decide venerdì Il governatore Alberto, però, fa sapere che l’obiettivo è cercare di tenere aperto il più possibile e soprattutto la fascia di età dei bambini sotto i sei anni, che richiederebbero anche una costante presenza del genitore a casa. “Siamo molto attenti alla fascia da zero a sei anni, stiamo raccogliendo i dati da produrre al ministero della Salute perché almeno ...

