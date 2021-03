Ascolti Sanremo 2021: si perde l’11,3 % di share, così non va (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo abbiamo detto in tutte le salse: riproporre nel 2021 il Sanremo spensierato senza regole dello scorso anno, è stata una mossa kamikaze. E’ stato chiaro sin dalla prima ora della prima puntata, che se quella rea la direzione presa, il treno avrebbe deragliato. E così è stato. La seconda puntata di Sanremo 2021 non decolla, non convince, non piace a nessuno. perde oltre l’11 % di share rispetto allo scorso anno e oggi davvero, non ce lo vogliamo sentir dire che il paragone non si può fare con la platea dello scorso anno ( i numeri hanno già dimostrato che il direttore Coletta non ha fatto bene i calcoli). Non esiste questo modo di pensare, visto che Lolita Lobosco, una fiction non di primissimo livello, permetteteci di dirlo, fa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021) Lo abbiamo detto in tutte le salse: riproporre nelilspensierato senza regole dello scorso anno, è stata una mossa kamikaze. E’ stato chiaro sin dalla prima ora della prima puntata, che se quella rea la direzione presa, il treno avrebbe deragliato. Eè stato. La seconda puntata dinon decolla, non convince, non piace a nessuno.oltre% dirispetto allo scorso anno e oggi davvero, non ce lo vogliamo sentir dire che il paragone non si può fare con la platea dello scorso anno ( i numeri hanno già dimostrato che il direttore Coletta non ha fatto bene i calcoli). Non esiste questo modo di pensare, visto che Lolita Lobosco, una fiction non di primissimo livello, permetteteci di dirlo, fa ...

