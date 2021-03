Arbitri Serie A, Massa per Juve - Lazio. Napoli - Bologna, c'è Chiffi (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA - L'Aia ha comunicato i nomi degli Arbitri che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno di Serie A In programma domenica 7 ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA - L'Aia ha comunicato i nomi degliche dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno diA In programma domenica 7 ...

ZZiliani : Avete mai letto sulla #Gazzetta un titolo che dica: “Quante volte in dubbio... pro-Juve”, o un pezzo intitolato “La… - tancredipalmeri : Comunque in capo a questa settimana di infimo dibattito calcistico in Italia, è veramente curioso notare che sull’E… - ninoBertolino : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Serie A, gli arbitri: per Napoli-Bologna c'è Chiffi con Di Paolo al VAR - spaziocalcio : #SerieA, c'è Davide #Massa per il big match #JuveLazio: tutti gli arbitri della ventiseiesima giornata - forzagranata1 : ?? #CALCIO Arbitri Serie A, Massa per Juve-Lazio. Napoli-Bologna, c'è Chiffi Inter-Atalanta compito di Mariani. Fabbri fischierà Roma-Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Serie Roma - Genoa: Banti al var, ecco arbitro e assistenti ...i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigeranno Roma - Genoa, gara valida per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A ...

Crotone - Torino, la designazione arbitrale completa ...nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigeranno Crotone - Torino, gara valida per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie ...

Serie A, gli arbitri della 25^ giornata: Pairetto per Genoa-Sampdoria Sky Sport UFFICIALE - Napoli-Bologna, fischia Chiffi: al VAR c'è Di Paolo, ecco la sestina completa Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A ...

Serie A, Juve-Lazio a Massa: Chiffi fischia Napoli-Bologna La 26ª giornata di Serie A ha due big match: si parte sabato sera a Torino con Juventus-Lazio, che sarà arbitrata da Davide Massa della sezione di Imperia. Mariani invece ...

...i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigeranno Roma - Genoa, gara valida per la 7ª giornata di ritorno del Campionato diA ......nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigeranno Crotone - Torino, gara valida per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di...Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A ...La 26ª giornata di Serie A ha due big match: si parte sabato sera a Torino con Juventus-Lazio, che sarà arbitrata da Davide Massa della sezione di Imperia. Mariani invece ...