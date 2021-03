Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 marzo 2021)DEL 3 MARZOORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; COMINCIA A FARSI INTERNSO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PARTENDO DAL RACCORDO DOVE I PRIMI RALLENTAMENTI STANNO INTERESSANDO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LA A24-TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO ABBIAMO CODE SEMPRE PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA. SULLA...