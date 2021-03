Ue | Melilli | ' bene Gentiloni su sospensione patto stabilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "La scelta della Commissione europea, spinta dal pregevole lavoro del Commissario Paolo, di sospendere anche per il prossimo anno ildiè una notizia positiva per tutta l'economia europea.ha giustamente sottolineato come in questo momento sia necessario continuare a dare sostegno alle economie dei paesi europei ed è altrettanto significativo aver precisato che le revisioni deldidovranno tener conto delle situazioni dei singoli paesi e della possibilità di ciascuno di accelerare il ritorno alle condizioni pre-crisi". Ad affermarlo in una nota è il presidente della commissione Bilancio, Fabio. "Un'Europa che ci piace, che non fa dell'austerità lo strumento distintivo delle politiche ...