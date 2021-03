“Tutta Italia in zona rossa”. L’annuncio poco fa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Siamo tornati indietro di un anno, al punto di partenza. Solo che si combatte con la variante inglese del Covid che «sembra un nuovo virus». Tutto questo cosa sta comportando? Una parola sola spiega e illumina lo scenario del futuro prossimo: restrizioni. Lockdown, do you remember? Lo dicono amministratori e commissari regionali che guardano la situazione epidemiologica in rapidissima evoluzione (anche da sponde politiche diverse) ed ultimissimo minuto lo ha annunciato poco fa Guido Bertolaso. La Lombardia si sta avvicinando verso una zona rossa o arancione rafforzata? "A me sembra che Tutta l'Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione". Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, replicando ai giornalisti durante ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 marzo 2021) Siamo tornati indietro di un anno, al punto di partenza. Solo che si combatte con la variante inglese del Covid che «sembra un nuovo virus». Tutto questo cosa sta comportando? Una parola sola spiega e illumina lo scenario del futuro prossimo: restrizioni. Lockdown, do you remember? Lo dicono amministratori e commissari regionali che guardano la situazione epidemiologica in rapidissima evoluzione (anche da sponde politiche diverse) ed ultimissimo minuto lo ha annunciatofa Guido Bertolaso. La Lombardia si sta avvicinando verso unao arancione rafforzata? "A me sembra chel', tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione". Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, replicando ai giornalisti durante ...

TgLa7 : #Covid: Bertolaso, mi sembra tutta Italia verso zona rossa - ItaliaViva : Buon lavoro a @TeresaBellanova e a @ivanscalfarotto , da oggi rispettivamente Viceministra delle Infrastrutture e d… - repubblica : ?? Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa'. Il Piemonte ipotizza la chiusura delle scuole - SoniaLaVera : RT @censore_: Si chiede alla #lamorgese: La variante nigeriana del covid è arrivata dalla Finlandia o con i barconi che li trasportano? Sar… - Mauri33910752 : RT @Lucrezi97533276: #Bertolaso auspica che tutta l’Italia vada in zona rossa . Non ho capito perché, se le cose vanno male in #Lombardia ,… -