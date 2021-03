Terremoto in Grecia – Forte scossa di Ml di 6 3 con epicentro Tirnavos

Agenzia_Ansa : Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord… - MediasetTgcom24 : Forte terremoto di magnitudo 6.3 nella Grecia centrale #terremoto - fattoquotidiano : Grecia, forti scosse di terremoto a nord di Atene: magnitudo 6.2 della scala Richter - RSInews : Forte terremoto in Grecia Scossa di magnitudo 6,3 registrata nei pressi di Larissa - Migliaia di persone si sono ri… - blissenoby : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo 6.3 è avvenuto alle ore 11:16 (Italiane) nella zona nord-occidentale di Larissa (#Grecia) ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Grecia

in: gli altri Paesi interessati Ildi per sé ha interessato, anche se in maniera molto meno grave, anche altri Paesi tra cui Albania, Macedonia del Nord, Bulgaria, Bosnia ...L'ultimoinsi era verificato lo scorso novembre al largo dell'isola di Samos .Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata nella mattinata di oggi nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa: a comunicarlo l’Istituto geofisico st ...L'Istituto geodinamico di Atene ha fornito una stima di magnitudo 5.9 per la scossa principale, mentre il Centro sismologico euro-mediterraneo stima una magnitudo 6.2. La prima stima preliminare sulla ...