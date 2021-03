Spinse il cognato che cadde e morì | la Corte di Assise lo assolve perchè il fatto non sussiste

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLad’di Napoli ha assolto perché ilnonSalvatore Gargiulio, imputato per omicidio preterintenzionale in relazione alla morte delSalvatore Rossi, avvenuta in seguito ad una lite familiare a Giugliano in Campania (Napoli) la notte tra il 10 e l’11 agosto 2018. Per laGargiulio, come sempre sostenuto durante il dibattimento dal suo legale Gennaro Caracciolo dello Studio Forensis di Caserta, si sarebbe solo difeso quandoRossi, che per motivi di salute era tracheostomizzato, facendolo cadere e provocandogli lo staccamento della cannula per la respirazione, circostanza che lo fece morire poco dopo. La lite tra i due cognati avvenne perché Rossi sarebbe intervenuto per difendere la sorella, moglie ...