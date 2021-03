Sanremo 2021, scaletta della seconda puntata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa sera Amadeus tornerà con la seconda puntata del Festival di Sanremo e fra gli ospiti annunciati ci saranno Laura Pausini, Il Volo, Andrea Morricone, Marcella Bella, Fausto Leali, Gigliola Cinquetti, Gigi D’Alessio, la calciatrice Cristina Girelli, Alex Schwazer e Enzo Avitabile. – Orietta Berti con Quando ti sei innamorato – La Rappresentante di Lista con Amare – Lo Stato Sociale con Combat pop – Bugo con E invece sì – Gaia con Cuore amaro – Willie Peyote con Mai dire mai (La locura) – Malika Ayane con Ti piaci così – Fulminacci con Santa Marinella – Extraliscio e Davide Toffolo con Bianca luce nera – Ermal Meta con Un milione di cose da dirti – Gio Evan con Arnica – Irama con La genesi del tuo colore – Random con Torno a te Punto interrogativo ovviamente su Irama, che ancora non sappiamo se ci sarà o no. “Sono felice e onorata ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa sera Amadeus tornerà con ladel Festival die fra gli ospiti annunciati ci saranno Laura Pausini, Il Volo, Andrea Morricone, Marcella Bella, Fausto Leali, Gigliola Cinquetti, Gigi D’Alessio, la calciatrice Cristina Girelli, Alex Schwazer e Enzo Avitabile. – Orietta Berti con Quando ti sei innamorato – La Rappresentante di Lista con Amare – Lo Stato Sociale con Combat pop – Bugo con E invece sì – Gaia con Cuore amaro – Willie Peyote con Mai dire mai (La locura) – Malika Ayane con Ti piaci così – Fulminacci con Santa Marinella – Extraliscio e Davide Toffolo con Bianca luce nera – Ermal Meta con Un milione di cose da dirti – Gio Evan con Arnica – Irama con La genesi del tuo colore – Random con Torno a te Punto interrogativo ovviamente su Irama, che ancora non sappiamo se ci sarà o no. “Sono felice e onorata ...

