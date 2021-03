Sanremo 2021, le scarpe di Aiello Firmate Maison Margiela (Di mercoledì 3 marzo 2021) Aiello si è esibito nel corso della prima serata del 71esimo Festival di Sanremo, indossando i famosi Tabi boots firmati da Maison Margiela. Sanremo 2021, Aiello indossa un paio di Tabi boots all’Ariston su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021)si è esibito nel corso della prima serata del 71esimo Festival di, indossando i famosi Tabi boots firmati daindossa un paio di Tabi boots all’Ariston su Notizie.it.

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - lifestyleblogit : Random – Torno a te (testo e video) Sanremo 2021 - - filonmymind : RT @patvoclo: se una di queste sere dovessero mettere le sagome di persone fnose giuro che mi tatuo in fronte Sanremo 2021. #Sanremo2021 ht… -