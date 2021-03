Sanremo 2021, Fedez preso di mira da Adinolfi: sessismo e insulti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non c’è Sanremo senza polemiche e commenti indesiderati. Quest’anno naturalmente non è stato da meno e ci ha pensato Mario Adinolfi. Il Festival di Sanremo senza polemiche è come un cielo senza stelle. Se non ci sono pare brutto. Questa 71° edizione non si è fatta mancare niente: difficoltà a non finire causa Covid, ospiti mancati, tamponi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non c’èsenza polemiche e commenti indesiderati. Quest’anno naturalmente non è stato da meno e ci ha pensato Mario. Il Festival disenza polemiche è come un cielo senza stelle. Se non ci sono pare brutto. Questa 71° edizione non si è fatta mancare niente: difficoltà a non finire causa Covid, ospiti mancati, tamponi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - Corriere : Sanremo, la scaletta della seconda serata. Ecco cantanti, conduttori e ospiti: la regina è Elodie - _ItsGiorgia : RT @fanpage: #Sanrem2021, Irama può tornare in gara, c'è il sì delle case discografiche #iramasanremo2021 -