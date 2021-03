Sanremo 2021, arriva la decisione definitiva sulle sorti di Irama: ecco cosa accadrà (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi Irama resta in gara al settantunesimo Festival di Sanremo. I big hanno detto quindi ‘sì’ alla proposta del Direttore artistico Amadeus di mandare in onda il video delle prove generali della canzone La genesi del tuo cuore con cui Irama si sarebbe dovuto esibire dal vivo questa sera. Il cantante era rimasto in stand-by per diverse ore a seguito della positività al Covid-19 di due dei suoi collaboratori, mentre lui già ieri era risultato negativo. Nella conferenza stampa di stamani la produzione Rai aveva dichiarato che in base al regolamento Irama sarebbe stato costretto al ritiro per sottoporsi alla quarantena prevista dalle norme anticovid, ma grazie alla proposta di Amadeus e al consenso degli altri cantanti in gara l’avventura del cantante a Sanremo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippiresta in gara al settantunesimo Festival di. I big hanno detto quindi ‘sì’ alla proposta del Direttore artistico Amadeus di mandare in onda il video delle prove generali della canzone La genesi del tuo cuore con cuisi sarebbe dovuto esibire dal vivo questa sera. Il cantante era rimasto in stand-by per diverse ore a seguito della positività al Covid-19 di due dei suoi collaboratori, mentre lui già ieri era risultato negativo. Nella conferenza stampa di stamani la produzione Rai aveva dichiarato che in base al regolamentosarebbe stato costretto al ritiro per sottoporsi alla quarantena prevista dalle norme anticovid, ma grazie alla proposta di Amadeus e al consenso degli altri cantanti in gara l’avventura del cantante a...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - davidemaggio : Le pagelle della prima serata di #Sanremo2021 non le avete perse, vero?! - codeghino10 : RT @tuttosport: #Marchisio tra Sanremo e #Juve: 'C'è chi canta e chi le suona...' -