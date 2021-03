Roma, il commento di Fuser: «Io a Dzeko non rinuncerei mai» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Diego Fuser ha parlato a Gazzetta dello sport in occasione della gara di questa sera tra Fiorentina e Roma. Ecco le sue parole Diego Fuser ha parlato a Gazzetta dello sport in occasione della gara di questa sera tra Fiorentina e Roma. Ecco le sue parole FIORENTINA E Roma SULLA BILANCIA – «Partita importante per entrambi, ma penso conti di più per i viola, dovessero perdere la classifica si complicherebbe davvero. La Roma è favorita, l’ho vista contro il Milan e non meritava di perdere. Ha pagato gli episodi, come il rigore di Fazio. Ma ha giocatori per far gol in ogni momento della gara». SULLA FIORENTINA IN BASSO – «Sono stagioni che nascono così. Ti fai tante domande e non riesci a capire. Il campo però è il giudice supremo. Certo, se Ribery avesse avuto continuità fisica sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Diegoha parlato a Gazzetta dello sport in occasione della gara di questa sera tra Fiorentina e. Ecco le sue parole Diegoha parlato a Gazzetta dello sport in occasione della gara di questa sera tra Fiorentina e. Ecco le sue parole FIORENTINA ESULLA BILANCIA – «Partita importante per entrambi, ma penso conti di più per i viola, dovessero perdere la classifica si complicherebbe davvero. Laè favorita, l’ho vista contro il Milan e non meritava di perdere. Ha pagato gli episodi, come il rigore di Fazio. Ma ha giocatori per far gol in ogni momento della gara». SULLA FIORENTINA IN BASSO – «Sono stagioni che nascono così. Ti fai tante domande e non riesci a capire. Il campo però è il giudice supremo. Certo, se Ribery avesse avuto continuità fisica sarebbe ...

Muivida1 : il commento più bello al sondaggio lanciato questa mattina su TRS sulla conferenza stampa di @PFonsecaCoach è stato… - truth_t3ll3r_ : Quasi 4K like al commento sotto Tommaso e quasi 150 commenti ??Avvistato esemplare di Stefania Orlando all’aeropor… - V108965981 : @Steph3nie1 @roma_selvaggia No io distinguo la cattiveria gratuita dal commento piccato, soprattutto perché nel sec… - LPi879 : @marianogattuso1 @scilla000blu @Francy23081990 @roma_selvaggia non commento chi abbia sbagliato in casa, anche se h… - Iamemptyinside1 : @roma_selvaggia Tanto rancore insensato nei suoi confronti..continui a parlare di lei, quando non era neanche tanto… -