Pronti, via: è subito allarme Covid. Ci pensa San Fiorello a battezzare il Festival - (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paolo Giordano Un positivo nel suo staff: Irama salta l'esibizione e viene sostituito da Noemi. Lauro diventa un quadro vivente. Lo showman mattatore alle poltrone vuote: "Su i braccioli" E ti pareva. Zumpappà, signore e signori il Covid è sbarcato anche al Festival di Sanremo. Prima della prima. Nel pomeriggio di ieri un collaboratore di Irama è risultato positivo al tampone e quindi il cantante, che avrebbe dovuto debuttare ieri sera, è uscito dalla scaletta per farsi tamponare pure lui (al suo posto sul palco la splendente Noemi). Irama sarà in gara stasera, esito permettendo, nonostante qualcuno ipotizzi una quarantena obbligatoria e quindi bye bye gara. Vedremo. In ogni caso, tutto come da copione, il Festival è partito nel nome del Covid esattamente come si prevedeva (purtroppo). Al virus non si ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Paolo Giordano Un positivo nel suo staff: Irama salta l'esibizione e viene sostituito da Noemi. Lauro diventa un quadro vivente. Lo showman mattatore alle poltrone vuote: "Su i braccioli" E ti pareva. Zumpappà, signore e signori ilè sbarcato anche aldi Sanremo. Prima della prima. Nel pomeriggio di ieri un collaboratore di Irama è risultato positivo al tampone e quindi il cantante, che avrebbe dovuto debuttare ieri sera, è uscito dalla scaletta per farsi tamponare pure lui (al suo posto sul palco la splendente Noemi). Irama sarà in gara stasera, esito permettendo, nonostante qualcuno ipotizzi una quarantena obbligatoria e quindi bye bye gara. Vedremo. In ogni caso, tutto come da copione, ilè partito nel nome delesattamente come si prevedeva (purtroppo). Al virus non si ...

