Paganini | “Milan | Inter e Atalanta ci sono | le altre lotteranno per il quarto posto”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L'ex calciatore Antonioha parlato della lotta per i primi quattro posti in classifica. Chi riuscirà ad andare in Champions? Le dichiarazioni Pianeta

PianetaMilan : #Paganini: '@acmilan, #Inter e #Atalanta ci sono, le altre lotteranno per il quarto posto' - #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Paganini Milan

Pianeta Milan

... Udinese - Fiorentina (Gianluigi Zamponi); Napoli - Benevento (Lucio Michieli); Roma -(... Questi gli inviati di Rai Sport per i servizi sulle partite: Spezia - Parma (Paolo); Bologna - ...Nell'ultima a San Siro, lo scorso marzo, aveva segnato nel 2 - 1 rifilato al. E Pandev è un artista, ma non è: se può ripete. Con piacere.Roma-Milan 1-2. All’Olimpico i rossoneri superano la Roma 2 a 1 nella 24° giornata di campionato di Serie A. Una gara ricca di emozioni con tre gol annullati nella prima mezzor ...Probabilmente ancora per poco, dato che il ‘Mirror’ parla apertamente di accordo tra lui e il tecnico dei ‘Gunners’ Arteta per una separazione alla fine di questa stagione. Accordo tra calciatore e te ...