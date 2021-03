Migranti: non solo l’inchiesta sulla Mare Jonio, verso il processo altre tre Ong (Di mercoledì 3 marzo 2021) A Trapani chiuse le indagini sulla "Iuventa", 21 indagati rischiano il giudizio: sono membri di Jugend Rettet, Medici senza frontiere e Save the Children. A Catania vanno a giudizio 4 degli 11 indagati per la vicenda dello smaltimento dei rifiuti della nave Aquarius. Sull'inchiesta di Ragusa, parla la Maersk: «Abbiamo dato quei soldi a Mediterranea saving humans per ringraziarli». Arrivati ad Augusta i 363 della Sea Watch 3 Leggi su lastampa (Di mercoledì 3 marzo 2021) A Trapani chiuse le indagini"Iuventa", 21 indagati rischiano il giudizio: sono membri di Jugend Rettet, Medici senza frontiere e Save the Children. A Catania vanno a giudizio 4 degli 11 indagati per la vicenda dello smaltimento dei rifiuti della nave Aquarius. Sull'inchiesta di Ragusa, parla la Maersk: «Abbiamo dato quei soldi a Mediterranea saving humans per ringraziarli». Arrivati ad Augusta i 363 della Sea Watch 3

