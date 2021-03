Microsoft Edge Dev: menu Estensioni sulla barra degli strumenti (Di giovedì 4 marzo 2021) La variante Dev di Microsoft Edge si è aggiornata alla versione 90.0.810.1 introducendo un nuovo menu Estensioni sulla barra degli strumenti. Novità in questa versione Nuovo menu Estensioni: Microsoft ha iniziato a introdurre un nuovo menu Estensioni sulla barra degli strumenti del browser. Questo menu consente nascondere una o più Estensioni dalla barra degli strumenti e gestire rapidamente le principali opzioni riguardanti ai componenti aggiuntivi. Altre novità: Adesso è possibile trascinare i collegamenti nel ... Leggi su windowsinsiders (Di giovedì 4 marzo 2021) La variante Dev disi è aggiornata alla versione 90.0.810.1 introducendo un nuovo. Novità in questa versione Nuovoha iniziato a introdurre un nuovodel browser. Questoconsente nascondere una o piùdallae gestire rapidamente le principali opzioni riguardanti ai componenti aggiuntivi. Altre novità: Adesso è possibile trascinare i collegamenti nel ...

FilippoAstone : Microsoft ha introdotto nuovi strumenti per Power Platform e #Azure e aggiornamenti per la suite #Microsoft365 per… - ost50 : Quanto a #bing , fossi #Microsoft , ci ripenserei,e pure al mattone #edge, a dirla tutta | La corsa all’oro (altrui… - AlessioCamaroto : Le principali novità di Microsoft Ignite 2021, da Teams all'IA nell'edge con Azure Percept - gigibeltrame : Le principali novità di Microsoft Ignite 2021, da Teams all'IA nell'edge con Azure Percept #digilosofia… - puntotweet : Microsoft Edge 89: nuovo menu per le estensioni - -