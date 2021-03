Matteo Renzi riceve una busta contenente due bossoli di proiettile (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Il leader di Italia viva Matteo Renzi ha ricevuto una busta contenente due bossoli, lo si apprende da fonti parlamentari. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, gli ha quindi telefonato per esprimere la propria solidarieta’. BELLANOVA: BASTA POLITICA INTRISA DI ODIO Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Il leader di Italia viva Matteo Renzi ha ricevuto una busta contenente due bossoli, lo si apprende da fonti parlamentari. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, gli ha quindi telefonato per esprimere la propria solidarieta’. BELLANOVA: BASTA POLITICA INTRISA DI ODIO

davidefaraone : Ma quelli che: però la casa di Renzi..., però l’Arabia..., però i sacchetti bio..., però la Lamborghini..., però su… - fattoquotidiano : GENIO BOMBA: COME PERDERE LA FACCIA PER DUE SPICCI Sdraiandosi ai piedi insanguinati del principe Mohammed bin Salm… - davidefaraone : Il clima d’odio di questi giorni contro #Renzi dimostra che siamo all’imbarbarimento della politica e del dibattito… - Hellzapoppin80 : RT @StefanoMazzet11: Una busta con dei bossoli recapitata a Renzi, solidarietà a Matteo , come diceva Pavese si odiano gli altri perche' s… - RosaliaUstica : @davidefaraone Massima solidarietà al leader di Italia Viva Matteo Renzi -