Massimo Galli | “Situazione che non avremmo voluto rivedere ma non è come a marzo 2020”

"Considerando la realtà che dobbiamo affrontare, non mi stupirei se si presentasse la necessità di cambiamenti in corsa. E sarebbe anche importante che nessuno si scandalizzi di questo. In questo momento, a guidare le danze e a dettare il copione è il virus. Non siamo noi, ahimè. Ovviamente saranno necessarie altre restrizioni nelle prossime settimane, anche se mi auguro di no". Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, si è espresso così nel corso della trasmissione Otto e mezzo (La7). Per le varianti, spiega: "Quanto alla variante inglese, sono settimane che batto su questo tasto, anche a costo di essere intempestivamente smentito. È avvenuto esattamente quello che purtroppo era facile prevedere. È evidente che ormai è la variante prevalente nelle persone che si rivolgono ai nostri ospedali in questo ...

