La truffa del timer impazza sul web: ecco come evitarla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una nuova truffa sta facendo strage di utenti sul web. E' la truffa cosiddetta del timer, eccola nei dettagli. E' la nuova truffa che da qualche tempo sta impazzando sul web. L'obbiettivo sempre lo stesso, frugare tra i nostri dati sensibili e provare a rubare quante più informazioni possibili. Moltissimi utenti sono già caduti vittime di questa terribile trovata da parte degli hacker per provare ad invadere la nostra privacy e quindi impossessarsi di preziose informazioni utili per impiantare sempre più truffe e raggiri nei nostri concorsi. La tecnica è molto semplice. Il solito link ricevuto tramite posta elettronica e l'invito a cliccarci su. Poi la richiesta di inserire le proprie credenziali per accedere nuovamente alla posta elettronica, ma è in quel momento ...

