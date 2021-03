La sua percepita discrezione potrebbe diventare presto assenza (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo staff di Draghi fa pressing affinché parli con gli italiani: serve legare con loro in un momento così difficile. Lo staff di Draghi preme affinché il Presidente parli agli italiani su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lo staff di Draghi fa pressing affinché parli con gli italiani: serve legare con loro in un momento così difficile. Lo staff di Draghi preme affinché il Presidente parli agli italiani su Notizie.it.

GeMa7799 : Mario Draghi, il pressing del suo staff: 'Parli alla nazione prima che sia troppo tardi', il silenzio non paga?..qu… - irenegrantx : Che voce fastidiosa Renga, non è colpa sua eh, è proprio come viene percepita dall’orecchio #Sanremo2021 - francamenteeo : io lo dico e non sto scherzando minimamente è stata l’esibizione peggiore in 71 anni di festival ha esagerato anc… - Cididi8 : @minigio20 Allora ti dico la mia..in studio ho visto il video quello pubblicato da Chi dove lui gli chiedeva se era… - RosannaMarani : #aforismi Il limite e l'esaltazione della parola sono nella sua interpretazione. Non quello che si dice significa,… -