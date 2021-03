La morte di Davide Astori, Bernardeschi: «Sento ancora il vuoto assoluto» (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Se chiudo gli occhi e ritorno a quella giornata la sensazione è di vuoto assoluto». Federico Bernardeschi sente ancora oggi il dolore per la morte di Davide Astori. Era il 4 marzo del 2018. L’allora capitano della Fiorentina era in trasferta con la squadra. Non scendeva per la colazione. La porta della sua camera è stata aperta e il difensore è stato trovato morto in una stanza dell’albergo Là di Moret di Udine. Aveva 31 anni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Se chiudo gli occhi e ritorno a quella giornata la sensazione è di vuoto assoluto». Federico Bernardeschi sente ancora oggi il dolore per la morte di Davide Astori. Era il 4 marzo del 2018. L’allora capitano della Fiorentina era in trasferta con la squadra. Non scendeva per la colazione. La porta della sua camera è stata aperta e il difensore è stato trovato morto in una stanza dell’albergo Là di Moret di Udine. Aveva 31 anni.

GoalItalia : 'Per sempre con noi' A tre anni dalla morte, la Serie A ricorderà Davide Astori su tutti i campi ?? - Sarti_Davide : Messori: « E ora scommetto sulla morte perché so in chi ho creduto» - junews24com : Juve Spezia: il ricordo di Davide Astori sugli schermi dell'Allianz Stadium - - Napolitanteam : Morte Cutolo-Davide Basile, autore del post virale su Salvia: 'contro narrazione fondamentale per combattere stereo… - RobertoGueli : RT @Raiofficialnews: #4marzo 2018: durante una trasferta muore improvvisamente, a soli 31 anni, #DavideAstori. La storia del capitano della… -